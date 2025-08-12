Accueil
Photos : Jade de Masterchef Québec vend son magnifique condo

Une cuisine digne d'une revue!

Élizabeth Lepage-Boily
Élizabeth Lepage-Boily

Jade Auclair-Roy de la deuxième saison de Masterchef Québec a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle vendait son condo clés en main de La Cité-Limoilou, à Québec.

La propriété possède trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau et un stationnement. La cuisine, très récente, est absolument magnifique, et que dire de la spectaculaire terrasse sur le toit offrant une vue 360°!

À proximité des plaines d'Abraham, de la rue Cartier, de la rue Saint-Joseph et du Vieux-QC, le condo baigné de lumière est à vendre pour 539 000 $.

Voyez les photos dans la galerie ci-dessous et consultez la fiche complète sur Centris ici.

Rappelons que Jade Auclair-Roy a récemment fait des recettes à Salut Bonjour. Elle s'immisce de plus en plus dans le monde des médias et nous ne pourrions être plus heureux de la voir briller sur nos écrans!

Vous pouvez aussi la suivre sur ses réseaux sociaux, alors qu'elle cuisine - avec de célèbres invités - de petits plats simples et délicieux.

Condo de Jade Auclair-Roy

Condo de Jade Auclair-Roy
© Centris

