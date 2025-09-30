Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Photo : Sortie père-fils pour Charles Lafortune et Mathis

Beaucoup d'attitude chez le duo Lafortune.

Image de l'article Photo : Sortie père-fils pour Charles Lafortune et Mathis
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce week-end, Charles Lafortune, Sophie Prégent et leur garçon Mathis ont participé au défi « On bouge » pour la Fondation St-Hubert et la Fondation Autiste et majeur.

Les participants étaient invités à bouger pendant 4 heures et récoltaient des dons pour les deux fondations.

Voyez la photo père-fils au bas de l'article.

Un montant enviable de 130 760 $ a finalement été amassé. 

Le producteur nous a récemment parlé de l'été de son fils Mathis, qui s'est déroulé en partie sans ses parents. Lisez le tout ici.

Précisons que Charles Lafortune travaille actuellement sur La Voix, qui sera de retour à TVA cet hiver. La semaine dernière, il disait ceci sur ses réseaux sociaux : « Face du gars qui vient de finir de lire ses rapports de recherche sur les nouveaux candidats de La Voix… ça va être très cool…. 😎 ».

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.13 - 6b0c1252