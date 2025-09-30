Photo : Sortie père-fils pour Charles Lafortune et Mathis

Ce week-end, Charles Lafortune, Sophie Prégent et leur garçon Mathis ont participé au défi « On bouge » pour la Fondation St-Hubert et la Fondation Autiste et majeur.

Les participants étaient invités à bouger pendant 4 heures et récoltaient des dons pour les deux fondations.

Voyez la photo père-fils au bas de l'article.

Un montant enviable de 130 760 $ a finalement été amassé.

Le producteur nous a récemment parlé de l'été de son fils Mathis, qui s'est déroulé en partie sans ses parents. Lisez le tout ici.

Précisons que Charles Lafortune travaille actuellement sur La Voix, qui sera de retour à TVA cet hiver. La semaine dernière, il disait ceci sur ses réseaux sociaux : « Face du gars qui vient de finir de lire ses rapports de recherche sur les nouveaux candidats de La Voix… ça va être très cool…. 😎 ».