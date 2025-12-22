Accueil
Photo : Ludivine Reding souligne l'anniversaire de son amoureux

Ils sont magnifiques!

Image de l'article Photo : Ludivine Reding souligne l'anniversaire de son amoureux
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Sur ses réseaux sociaux cette semaine, la comédienne Ludivine Reding soulignait le 31e anniversaire de son conjoint, avec une photo dans laquelle on voit les amoureux s'enlacer.

Elle écrivait : « 31 bougies pour mon amoureux 🤍 Je t'aime! »

Voyez la publication ci-dessous.

Depuis quelques années déjà, Ludivine Reding fréquente Antoine Bibeau Laforce, qui est un analyste financier.

Ils sont magnifiques ensemble, comme vous pouvez le voir dans une autre publication, plus bas.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et nous souhaitons un formidable anniversaire à Antoine, beaucoup de bonheur et d'amour!

Rappelons que nous pourrons retrouver Ludivine après les fêtes dans STAT. On comprend que son personnage pourrait avoir des ennuis, comme ce sont les infirmières qui étaient à l'origine de la fuite de données confidentielles qui a mis beaucoup de personnages dans l'embarras.

C'est à ne pas manquer à compter du mardi 6 janvier à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Découvrez ici ce que nous disait Geneviève Schmidt à propos de la suite tant attendue.

Ludivine Reding
Ludivine Reding

