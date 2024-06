Photo : Les deux filles de Julie Ringuette viennent encourager leur maman

Mercredi soir avait lieu la première médiatique de la comédie musicale Waitress.

Julie Ringuette y tient l'un des rôles principaux, celui de Dawn, une jeune serveuse timide, qui espère trouver l'homme de sa vie grâce aux applications de rencontres. Elle sera aidée dans ce processus par ses amies et collègues, Jenna et Becky. Lisez notre critique et voyez des images du spectacle ici.

Pascal Morrissette, le conjoint de Julie, était présent avec leurs deux filles, Sam et Eva.

Le trio a posé ensemble sur le tapis rouge du spectacle. Voyez la photo au bas de l'article.

À noter que le fils de Stéphane Rousseau, Axel, était aussi présent mercredi soir afin d'encourager sa mère. Plus de détails et photo ici.