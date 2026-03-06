Photo : Le fils de Stéphane Rousseau pose sur un tapis rouge

Jeudi soir avait lieu la première montréalaise du spectacle Les Boys au Théâtre St-Denis à Montréal. Pour l'occasion, plusieurs célébrités ont défilé sur le tapis rouge de l'événement,

C'était le cas du fils de Stéphane Rousseau, Axel, qui accompagnait sa maman connue, la chorégraphe et comédienne Maud Saint-Germain.

Voyez la photo du duo mère-fils au bas de l'article.

Trouvez-vous qu'Axel ressemble à son célèbre papa? Il a maintenant 18 ans, signe que le temps passe vite!

Quant à Maud Saint-Germain, rappelons que nous avons pu la voir dans Indéfendable en 2025, dans ce qui était son premier rôle de fiction. Elle interprétait la soeur de Diane Desgagné (Geneviève Brouillette), une femme dont le fils, Émile, est tragiquement décédé d'une surdose.

Elle a aussi agi comme chorégraphe pour des émissions très populaires, dont Star Académie.