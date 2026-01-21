Accueil
Photo : Vous allez craquer pour le bébé de Kim et Marc-Étienne de L'amour est dans le pré

Comment ne pas tomber sous le charme de cet enfant.

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Kim et Marc-Étienne de L'amour est dans le pré sont devenus parents le 19 novembre dernier.

Le petit Émil est arrivé de manière mouvementée, à l'image de l'énergie de sa maman.

Les fiers parents ont partagé une photo de leur enfant sur les réseaux sociaux.

Impossible de ne pas craquer pour ce garçon souriant, âgé de seulement deux mois.

La ferme n'est jamais bien loin puisque le poupon est couché sur une couverture tapissée de vaches.

Voyez la photo ci-dessous.

La productrice de l'émission nous confiait récemment que la grande famille de L'amour est dans le pré à l'échelle mondiale compte maintenant plus de 500 enfants. La téléréalité agricole n'est pas fertile seulement chez nous, elle l'est dans le monde entier!

Rappelons que nous apprenions récemment une moins bonne nouvelle. Un couple de la 13e saison a récemment mis fin à sa relation. Plus de détails ici.

