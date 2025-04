Photo : La grande fille de 22 ans de Pierre Hébert vient le surprendre sur scène

Jeudi soir avait lieu la première édition du Gala des Fantastiques à la Place Bell de Laval. Plus de 7 000 fans de l'émission de radio Véronique et les Fantastiques ont participé à l'évènement, dont tous les profits ont été remis à la Fondation Véro et Louis.

Lors de ce spectacle où l'humour mordant était à l'honneur, nous avons eu droit à un grand moment d'émotion alors que la grande fille de Pierre Hébert est venue lui rendre hommage sur scène. Il faut savoir que l'humoriste a adopté sa nièce il y a de cela plusieurs années. C'est dans une lettre très touchante, lue sur les ondes de Rouge, qu'il a appris au public qu'ils étaient maintenant « cinq chez les Hébert ».

Le moment était d'autant plus émotif pour le duo père-fille, puisque la jeune femme de 22 ans fait actuellement ses boîtes afin de déménager dans sa première maison.

Évidemment, Pierre était en larmes et la voix tremblotante de Rosalie a su toucher le public droit au coeur.

Voyez des photos de l'exposé de la jeune femme dans la galerie ci-dessous ainsi qu'un extrait au bas de l'article.

Voyez toutes nos photos de l'évènement ainsi qu'un résumé des moments forts de la soirée ici.