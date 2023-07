Photo : Julie Snyder prête sa maison aux Cowboys fringants lors de leur visite aux Îles-de-la-Madeleine

Trois membres des Cowboys fringants étaient en visite aux Îles-de-la-Madeleine cette semaine afin de donner un spectacle intime Aux Pas Perdus, à Cap-aux-Meules.

Voyez des extraits de ce concert différent ici.

Karl Tremblay, Jean-François Pauzé et Marie-Annick Lépine ne sont pas restés à l'hôtel lors de leur passage en terre madelinoise - oh que non! - ils ont plutôt été hébergés par Julie Snyder. Rien de moins.

L'animatrice leur a confié les clés de son petit coin de paradis dans le secteur de L'Étang-du-Nord. Visitez sa maison ici.

Marie-Annick Lépine a partagé une photo du trio qui se prélassait à l'extérieur en écrivant ceci : « Une soirée tranquille dans la maison d’une femme qui a ouvert le chemin, depuis les années ‘80, à plusieurs autres femmes dans le milieu des médias.

Merci à mon amie Julie Snyder de nous prêter son havre de paix :)

Ta générosité me touche beaucoup ❤️

Marie xx »

Voyez sa publication ci-dessous.

Rappelons que Les Cowboys fringants ont annoncé jeudi qu'ils monteraient sur scène comme prévu à Rimouski le 3 août, mais qu'ils devaient annuler leur présence à Chicoutimi le 10 en raison du calendrier de traitement du chanteur.