Photo : Ève Landry foule un tapis rouge avec ses deux enfants

Jeudi soir, c'était soir de première pour le spectacle Révolution Les Étoiles, l’ultime tournée, un événement festif où de nombreux artistes étaient présents.

En ce sens, nous avons croisé la comédienne Ève Landry, qu'on peut voir actuellement dans la série Les armes, qui était fort bien accompagnée.

En effet, celle-ci a défilé sur le tapis rouge en compagnie de ces deux enfants, Frédérique et Louis.

Les deux bambins ressemblent terriblement à leur maman. Ils sont magnifiques!

Voyez le portrait de famille ci-dessous.

Révolution Les Étoiles, l’ultime tournée « présenté par Loto-Québec » , est un spectacle qui célèbre plusieurs des danseurs et danseuses de la saison des étoiles à la télé, soit Sam Cyr et Sean Wathen, les grands gagnants de cette édition spéciale, Yoherlandy Tejeiro Garcia, Yelda Del Carmen, les sœurs Ophélie et Ann-Florence Bégin, la troupe BAD ainsi que le trio composé de Gabrielle Boudreau, Jordan Raymond et Santiago Santamaria-Correa, tout cela sous la direction artistique de Lydia Bouchard, danseuse et chorégraphe passionnée.

