Photo : Dave Morissette visite son grand garçon en Europe

Dave Morissette est présentement en France afin de visiter son fils Zack.

Le fier papa a partagé une photo sur ses réseaux sociaux alors que les deux hommes visitaient La Cité médiévale de Carcassonne.

Voyez l'adorable portrait père-fils au bas de l'article.

Zack, âgé de 20 ans, étudie actuellement à l'Ecole de Commerce et de Management de Toulouse. Il joue aussi au hockey dans une ligue junior.

Rappelons que Dave et Zack ont récemment tourné une émission de voyages pour Évasion. Dans Prochaine destination, les deux amateurs de sports ont eu la chance de visiter les plus belles villes du monde, dont Bogota, La Havane, Marrakech et Istanbul. Les huit épisodes sont disponibles en rattrapage sur TVA+.

Dave Morissette animera bientôt la compétition Les bricoleurs du dimanche.

Dans cette nouvelle émission, 12 rénovateurs amateurs devront faire montre de débrouillardise, d’habileté, de rapidité d’exécution, de précision et de créativité pour tenter de mettre la main sur un prix de 25 000 $, pour réaliser un projet de rénovation et/ou de construction. Le premier épisode sera diffusé le jeudi 7 novembre à CASA.