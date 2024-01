Phil Roy savoure pleinement son congé de paternité

Dans le cadre du visionnement de presse de la série L'aréna, nous nous entretenions avec Phil Roy, qui s'est vu devenir papa une seconde fois pendant le tournage de la comédie de situation.

Sa conjointe, Virginie Gascon-Lauzon, a effectivement donné naissance à la petite Chléo, le 22 octobre dernier. Voyez les premières photos et tous les détails, ici.

À ce moment-là, la production avait arrangé les horaires de tournages afin qu'il puisse s'absenter deux semaines, mais il a dû compléter ses tournages et ses engagements avant de profiter de sa nouvelle vie à quatre. Enfin, même s'il s'était déplacé pour visionner le travail de son équipe et s'entretenir avec les médias, Phil Roy savoure présentement pleinement son congé parental depuis la fin de sa tournée de spectacles en décembre.

« C'est sûr que ce n’est pas pareil. », affirme-t-il, lorsqu'on lui demande s'il aborde la paternité différemment, cette fois.

Tu commences à avoir coulé un peu plus de fondations. Je n'ai pas pris ma deuxième fille de la manière que j'ai pris ma première.

Il s'explique : « On parle souvent du " tennis elbow", mais il y a aussi le "nouveau parent elbow", tu es tellement rigide, tu veux tellement pas l'échapper! Mais un moment donné, tu te fais confiance, tu te dis "je suis capable de me promener avec". On est allés au resto bien plus tôt qu'on était allé la première fois. On est plus à l'aise. S’il y a quelque chose, c'est que ça n'arrête jamais. »

Billie, l'aînée, qui fêtait ses deux ans au lendemain de Noël, s'émerveille de son rôle. « Elle sait très bien qu'elle est la grande sœur, que Chléo c'est un petit bébé, qu'on ne peut pas mettre les mains dans la face, par exemple. Elle est à la garderie alors il y a des fois où on coule beaucoup du nez, alors là, on lui explique que "Chléo, on va moins la voir". C'est vraiment de l'adaptation, mais elle capote autant que nous autres. C'est le fun de la voir aller, elle nous imite beaucoup, alors quand on joue avec Chléo, elle s'approche et veut jouer aussi. Elle est drôle! »

Ses deux filles sont d'ailleurs venues sur le plateau de L'aréna.« C'est le fun de pouvoir leur montrer ça, aussi », dit le papa, fier.

Le comédien tient en effet pour la première fois un premier rôle, dans une série. « Ils nous laissaient totalement mettre tout ça en humour. Je n'avais jamais vraiment "acté", il y a de l'évolution dans les personnages, de la recherche et tout ça. Même si tu es comique, moi je n'avais jamais fait ça! »

Sans se mettre trop de pression, il a préféré jouer franc jeu auprès des comédiens de la distribution.

Je me souviendrai toujours, ma première scène, je me suis penchée vers les autres et je leur ai dit "ce n'est pas mon métier. Je vais ralentir le groupe. "

« Je voulais le dire, "Je ne veux pas gosser avec ça. Je vous jure que je suis préparé, vous, vous êtes capables d'aller dans des zones que je connais pas encore". Tout le monde a été tellement gentil! Ça a été vraiment un bonheur de faire ça. »

Comme il maitrise bien le sens du timing, on se doute qu'il a bien fini par prendre sa place. «Assurément, j'ai ralenti le groupe à certains moments, mais je l'ai accéléré sur d'autres. (rires) »

C'est son mandat avec le balado Un peu, beaucoup, passionnément, un projet diffusé sur les ondes de Rouge les dimanches après-midis, qui le tirera de son congé parental le 12 février prochain. Il commencera le rodage de nouveaux numéros dès mars. « Dans mon agenda, je suis déjà en juillet! Mais il peut se passer mille et une choses », concluait-il.

Voyez d'adorables photos de la vie de famille de Phil Roy et Virginie Gascon-Lauzon ci-bas.