Pénélope McQuade explique pourquoi elle ne peut pas revenir en ondes ce lundi

Ce lundi 15 janvier devait marquer le retour de Pénélope McQuade à son micro d'ICI Première après la période des fêtes.

Malheureusement, celle-ci doit reporter son retour en ondes.

Sur ses réseaux sociaux, elle indique ceci : « J'aurais bien aimé reprendre le micro aujourd'hui, mais une fin de pneumonie me force au repos encore quelque temps. »

On lui souhaite un prompt rétablissement dans son Arche de Péné : rappelons que l'animatrice a récemment adopté deux chatons et partage avec ses abonnés sur les réseaux sociaux des images de ces adorables boules de poil qui courent aux quatre coins de son loft. Pas de doute que la convalescence doit être plus douce avec ces deux petits félins joueurs.

Evelyne Charuest, qui a remplacé Pénélope McQuade, pendant le congé de Noël, occupe toujours le poste en attendant que celle qui donne son nom à l'émission se remette sur pied. Il y a une semaine, Evelyne Charuest envoyait d'ailleurs des fleurs à l'équipe formidable qui l'accompagne.

« Le temps file. Pendant que vous lisez un 4e roman et apprêtez un énième restant de dinde, je suis déjà arrivée à la moitié du remplacement des Fêtes @icircpremiere . J’en retire énormément de plaisir et de fierté, même s’il y a beaucoup de travail derrière chaque rencontre.

J’apprends tous les jours aux côtés des collègues. »

L'émission de radio Pénélope est un magazine de société quotidien où sont abordés les tendances et enjeux actuels en profondeur grâce à des rencontres et des discussions. Elle est diffusée en semaine de 9 h à 11 h 30.

Rappelons qu'au début du mois de décembre, Pénélope McQuade, toujours transparente avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, avait envoyé un cri du coeur spontané, qui en avait touché plusieurs.

