Pénélope McQuade change de couleur de cheveux

Il y a quelques jours, l'animatrice Pénélope McQuade a opéré un changement important, alors qu'elle est passée de son blond signature à rousse.

Ce week-end, elle partageait une photo de sa transformation. « Red hair don't care », écrivait-elle dans une story.

Ça lui va à merveille!

Voyez la photo au bas de l'article.

C'est son coiffeur Luc Gagnon, associé au Hed Salon, qui l'a magnifiée ainsi. Ce dernier parle de son amie Pénélope comme de sa « muse ».

Sur l'image ci-dessous, l'animatrice est accompagnée par sa nièce, l'autrice-compositrice-interprète Tessita Mcquade. D'ailleurs, vous pouvez entendre cette dernière chanter l'hymne national à un match des Alouettes de Montréal au bas de l'article.

Rappelons que, à l'Halloween, Sophie Fouron s'est déguisée en Pénélope. Voyez une photo ici.