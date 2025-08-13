Accueil
Patricia Paquin dévoile un nouveau projet très personnel

Une oeuvre à saveur biographique signée Patricia? On dit oui!

Image de l'article Patricia Paquin dévoile un nouveau projet très personnel
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Après un passage remarqué à Sortez-moi d'ici le printemps dernier, Patricia Paquin a surpris ses fans ce mardi, en dévoilant la nature de son tout nouveau projet.

Pour ce faire, elle délaisse quelque peu la télé pour se lancer dans un média qu'elle n'avait jusque-là pas encore exploré : les livres. Pile lors de la journée du mouvement annuel J'achète un livre québécois, la populaire animatrice et entrepreneure révèle qu'elle travaille depuis plusieurs mois sur l'écriture de Copeaux de coco : fragments d'une vie pas ordinaire.

Dans une courte vidéo publiée sur sa page Instagram, cette dernière explique que le livre est en fait « un cocktail d'anecdotes, d'histoires croustillantes. C'est doux, c'est tendre, c'est vrai. J'en raconte des affaires là-dedans! Et ça met en vedette des gens que vous connaissez, mais aussi mes parents. Mes parents qui étaient des personnes pas ordinaires, pas banales! »

Patricia confirme d'ailleurs qu'un chapitre entier sera dédié à sa bonne amie Isabelle Racicot. Voilà qui met la table à une nouvelle proposition littéraire étonnante, qui devrait égayer notre automne.

La couverture du livre, illustrée par Marie-Ève Turgeon, est tout simplement sublime. Vous pouvez la voir en bas de cet article.

Par ailleurs, en réponse à l'annonce, plusieurs collègues et proches de Patricia ont commenté la nouvelle, dont son ex-conjoint Mathieu Gratton. Il écrit, avec une pointe d'humour : « Bon...Mon ex raconte sa vie dans son nouveau livre... Je prévois déjà ma tournée des dédicaces pour ma version des faits ! 😏🤷🏻‍♂️ Si vous cherchez mon nom commencez par le chapitre "les erreurs de parcours" ✌🏻»

Copeaux de coco sortira le 10 septembre prochain, sous les éditions Libre Expression. Les 150 premières personnes à se procurer le livre auront même droit à une dédicace personnalisée de Patricia. Pour acheter le livre en prévente, c'est ici.

Rappelons que nous avons récemment pu retrouver Patricia en tant qu'animatrice aux commandes de Créateurs d'influence, un documentaire unique qui vise à nous informer des dérapages de l'univers des créateurs de contenu numérique. C'est à voir dans la section payante de la plateforme ICI Tou.tv, à raison de 4 épisodes de 21 minutes chacun.

Informations complémentaires

