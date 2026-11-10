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Patrice Robitaille foule le tapis rouge du film Villeneuve avec son amoureuse

Ils étaient tout simplement magnifiques!

Sur la photo : Patrice Robitaille
Mélissa Lussier
Par Mélissa Lussier
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Lundi, 9 novembre 2026, se tenait la grande première montréalaise du film Villeneuve : L'ascension d'une légende réalisé par Yan Lanouette Turgeon. Pour l'occasion, Patrice Robitaille a foulé le tapis rouge en compagnie de son amoureuse, Audrey Dubois, avec qui il est en couple depuis 15 ans.

Le comédien, toujours très discret à propos de sa vie privée, apparaît rarement en public au bras de sa dulcinée. Nous étions donc ravis de les voir aussi resplendissants sur le tapis rouge.

Voyez-les en photo ci-dessous.

Rappelons que Patrice incarne le père de Gilles Villeneuve, joué. par Rémi Goulet, une figure très positive dans le parcours enlevant du champion de Formule 1. Pour connaître nos impressions au sujet du film, c'est ici.

Le film Villeneuve : L'ascension d'une légende prend l'affiche ce mercredi 11 novembre, partout au Québec. Le récit retrace le parcours audacieux du célèbre pilote originaire de Berthierville, Gilles Villeneuve, au début des années 1970, alors qu'il tente de percer dans le milieu très fermé de la course automobile d'élite en misant sur son talent brut malgré ses modestes moyens. 

Voyez toutes nos photos des artistes également présents sur le tapis rouge ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Patrice Robitaille
Patrice Robitaille
Photo de Rémi Goulet
Rémi Goulet

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