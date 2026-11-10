Une première éclatante pour Villeneuve : L'Ascension d'une légende

Ce lundi, à la salle Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal, avait lieu la grande première du film Villeneuve : L'Ascension d'une légende. Pour l'occasion, toute l'équipe du film était réunie, de même que plusieurs invités de marque.

Ainsi, nous avons pu croquer le portrait des deux vedettes du long métrage, Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant, qui personnifient respectivement Gilles et Joann Villeneuve, de même que Patrice Robitaille, Anick Lemay, Fabien Cloutier et Hubert Proulx notamment.

Parmi les invités de marque, on retrouvait notamment Diane Dufresne, Simon Boulerice, Kelly Depeault, Pier-Luc Funk, Tom-Éliot Girard et bien d'autres. On a même eu droit à la visite de deux artistes internationaux, Eddy de Pretto et Karin Viard, présents pour Cinémania.

L'animatrice et comédienne Mélanie Maynard était aussi de la partie, pour venir découvrir le travail de sa fille Rosalie.

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Le film Villeneuve : L'Ascension d'une légende nous replonge dans les années 70. Issu d'un milieu modeste, un jeune Québécois passionné de mécanique et de vitesse décide de tout risquer ce qu'il possède, incluant le futur de sa petite famille, pour tenter de se faire une place dans le monde très sélect de la course automobile de haut niveau, sport normalement réservé aux élites fortunées, en ne misant que sur son talent brut et hors du commun. Son nom : Gilles Villeneuve.

Écrit par Daniel Roby et Guillaume Lonergan et réalisé par Yan Lanouette Turgeon, le film prend l'affiche partout au Québec à compter de ce mercredi 11 novembre.

Nous l'avions vu en primeur. Lisez nos impressions ici. Voici un film rempli d'adrénaline et d'émotions, qui vous donnera régulièrement des frissons et vous fera comprendre l'importance de rêver grand.