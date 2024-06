Patrice Michaud s'explique pour la première fois sur sa mystérieuse pause professionnelle

L'été dernier, de façon inopinée, Patrice Michaud a annulé tous ses spectacles à venir. Plus de détails ici.

Voilà que, un an plus tard, il donne enfin de ses nouvelles.

« Je vais faire ça simple.

Il y a près d'un an, j'ai placé ma vie professionnelle sur pause. J'avais besoin de repos, d'horizon et d'amour. Je pratique un métier que j'aime énormément. Mais c'est aussi un métier qui use. Il faut savoir écouter les signaux et compter les breakers qui fonctionnent encore dans le panneau. Y'en restait pas tant, menons.

Je me suis donc retiré pour prendre soin.

De moi et des miens.

Retiré des réseaux sociaux aussi (no joke, faites-vous ce cadeau de temps en temps). Bref, j'ai dû m'arrêter pour apprendre à ralentir. Et puis, progressivement, en catimini, je me suis déposé sur de beaux projets avec de beaux humains. Je vous en reparlerai plus tard. Et aussi progressivement, je reviens ici.

Je vais mieux.

Je vais bien.

À bientôt,

Patrice »

Plusieurs artistes se réjouissent du retour de l'auteur-compositeur-interprète dans la lumière et le félicitent de s’être respecté dans le tumulte. Ariane Moffatt écrit : « 🙌❤️mon si bel ami X on ré-ouvre les breakers 1 à 1 la !!! Xxx » et Émile Bilodeau qui indique : « Bravo mon frère! ».

Nous pourrons entre autres voir Patrice Michaud sur la scène des Plaines d'Abraham lors du grand spectacle de la Fête nationale le 23 juin. Voyez les artistes qui l'accompagneront sur scène ici.