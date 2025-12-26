Patrice L'Écuyer partage un doux souvenir avec Dominique Michel sur les réseaux sociaux

Cette semaine, l'animateur reconverti en humoriste Patrice L'Écuyer a partagé une jolie photo empreinte de nostalgie sur ses réseaux sociaux, en compagnie de plusieurs amis connus. En effet, ce dernier a choisi de partager sur sa page Facebook une photo datant du début des années 90, où on peut le voir en compagnie de Dominique Michel, Claudine Mercier, René Simard et Yves Jacques, eux qui composaient la distribution du Bye Bye 1990.

À l'époque, le format de la traditionnelle revue de fin d'année de Radio-Canada était bien différent, comme le précise Patrice :

« Je voulais prendre un petit moment pour vous remercier pour cette année vraiment spéciale. Je prends une pause des réseaux pour profiter pleinement de cette période magique… mais promis, on se retrouve très tôt en 2026! En attendant, un petit retour dans le temps avec une archive qui me fait sourire : le Bye Bye 1990 avec mes grands amis.

Eh oui, à l’époque, c’était en direct… pouvez-vous croire ça? »

Voyez la photo ci-dessous.

Quant au Bye Bye 2025, la 50e édition sera bel et bien présentée ce 31 décembre, à compter de 23 h. Pendant 90 minutes, un panel de comédiens aura la lourde tâche de documenter en humour les événements ayant marqué l'année écoulée. On peut dire que ces derniers ont l'embarras du choix, tant l'actualité de 2025 a été riche en événements pour le moins surprenants!

Il faut dire que, en raison de l'actualité qui ne cesse de changer au cours des dernières semaines, la production du Bye Bye 2025 aurait eu raison de s'inspirer du concept en direct, vestige d'une autre époque pour notre télé. Pour les plus nostalgiques, le Bye Bye 90 était celui du fameux « Détecteur de mensonges », où Patrice imitait Dominique, dans un sketch qui fait assurément partie des annales télévisuelles.

