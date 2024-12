Patrice L'Écuyer et Dominique Michel étaient les invités de Stéphane Laporte à l'émission Faites comme chez vous ce samedi 28 décembre.

« Patrice et toi, ça a été très fort. [...] vous étiez comme très, très proches », lance l'animateur.

« Moi, j'étais tellement niaiseux, j'étais amoureux, je le savais pas », indique alors Patrice.

« Moi, je devais peut-être avoir la même relation, parce que quand on a une relation comme nous, il faut aimer l'autre », ajoute la grande Dominique.

Il enchaîne : « Tu sais, quand t'as une histoire avec quelqu'un, puis ça s'en va, tu sais, tu t'éloignes, tu ne vois plus l'autre, nous, on est restés pareils avec le temps. »

« J'aurais peut-être été jalouse que tu sortes avec une autre fille. C'est un petit peu mon genre », dit Dominique, en riant.

« Le chum de Dodo, à l'époque, avait fait une crise de jalousie », poursuit Patrice, « puis nous autres, on riait, on disait : "qu'est-ce qu'il y a?", mais il avait raison d'être jaloux ».

Précisons que Patrice L'Écuyer (64) et Dominique Michel (92) ont 28 ans de différence. « Tu as toujours parlé de ton âge, mais je pense que tu es la personne la plus jeune que je connais. [...] Quand tu avais 60 puis j'en avais 30, on jasait ensemble et j'avais l'impression que c'était moi le vieux. Puis, la dernière fois que je suis allé chez vous, je te parlais et je disais : "c'est la même affaire". »

Notons que Patrice L'Écuyer se lancera bientôt dans un nouveau projet, là où on ne l'attendait pas... Plus de détails ici.