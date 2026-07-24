Pascal Morrissette aborde les défis de la parentalité dans une émouvante entrevue

Cette semaine, c'était au tour de l'animateur Pascal Morrissette d'être interviewé par Marie-Claude Barrette, au micro du balado Ouvre ton jeu. D'étonnantes confidences attendaient les auditeurs assidus du rendez-vous hebdomadaire, alors que le conjoint de Julie Ringuette s'est ouvert en toute franchise sur les défis de la parentalité.

Jeune papa de deux adorables fillettes, Eva et Sam, ce dernier a avoué ressentir une certaine angoisse à voir ses filles grandir et à expérimenter la vie.

« Moi tu me dis : "J'ai monté l'Everest!" OK. Puis, il y a une mère à côté qui dit : "J'ai élevé cinq enfants." Bravo pour l'Everest, ça ne m'impressionne pas tant. Élever cinq enfants, ça je trouve ça hot. Moi j'en ai deux, puis je fais de plus en plus d'angoisse depuis que j'ai des filles. Je ne suis pas celui qui va les laisser se blesser. Puis ça, c'est un enjeu chez nous, parce que ma femme l'a gardée, son insouciance. Puis moi, je la juge d'avoir gardé son insouciance. Je suis comme : "Ben voyons donc! Voyons donc que tu les laisses faire! On le sait que ça va mal finir! On le sait qu'elle va se planter, pourquoi tu la laisses monter sur le bloc de bois ou de béton? Pourquoi tu fais ça?" Puis là, elle est comme : "Ben oui, il faut leur faire confiance, il faut qu'elles vivent des affaires." Puis moi, je suis comme : "Admettons que j'ai le choix qu'elle ne se casse pas une jambe, je vais prendre ce choix-là!" »

Au cours de cette même entrevue, Pascal s'est ensuite ouvert sur son enfance, avouant avec émotion qu'il était devenu « la personne qu'il haïssait ». Nous vous suggérons fortement d'écouter cet entretien, disponible pour le moment en exclusivité sur Patreon, puis sur toutes les plateformes d'écoute dès ce lundi.

Nous ne pouvons que saluer le courage des artistes qui acceptent de se livrer au micro de Marie-Claude, semaine après semaine. Leur franchise et leur ouverture sur des sujets aussi personnels nous permettent de les découvrir sous un nouveau jour.

Rappelons d'ailleurs que, récemment, Marie-Claude Savard s'était confiée au balado avec émotion sur sa séparation. C'est à lire ici.