Marie-Claude Savard revient avec émotion sur sa séparation

Cette semaine, au balado Ouvre ton jeu, c'était au tour de l'animatrice Marie-Claude Savard de se dévoiler comme rarement auparavant. En effet, comme à l'habitude du rendez-vous hebdomadaire de Marie-Claude Barrette, les invités sont amenés à se confier avec franchise sur différents pans de leur vie professionnelle et personnelle.

C'est dans ce sens que Marie-Claude Savard s'est exprimée sur sa séparation survenue il y a quelques années, qui l'a amenée à faire le deuil de la famille. Émue, elle explique :

« Moi je me suis séparée début cinquantaine. Là j'ai trouvé ça rushant, ah j'ai trouvé ça rushant! Moi, le deuil de la famille m'a frappée. Je te dirais même plus que le deuil de mes parents. Perdre ses parents, dans la vie, c'est dans l'ordre naturel. On va les perdre. Je les ai perdus un peu jeune, tu vas me dire, mais une famille qui se déchire, pour moi c'est comme... Ce n'est pas ça le plan de personne. »

Marie-Claude Barrette lui demande ensuite si, voyant les signaux, celle-ci avait essayé de repousser l'inévitable. Ce à quoi la principale intéressée répond à l'affirmative, avant de poursuivre :

« Quand c'est une séparation de famille, tu as autre chose qui vient. Donc, tu te poses la question : "Quand viendra le temps d'expliquer ça..." Parce que moi, mes enfants étaient dans la petite enfance, et je me disais : "Quand viendra le temps de leur expliquer, à l'âge adulte, je vais être certaine."

Vous pouvez écouter l'extrait complet en bas de cet article.

Plusieurs parents se reconnaîtront sans aucun doute dans les propos de Marie-Claude, qui font écho à une douloureuse étape survenant parfois dans la vie du couple. Nous souhaitons beaucoup de douceur à l'animatrice, ainsi que plusieurs moments de bonheur auprès de ses enfants.

Sur le plan professionnel, rappelons qu'elle a récemment rejoint Anne-Marie Withenshaw à la barre des Lève-tôt, sur les ondes de Rythme FM. Tout l'été, le duo féminin accompagne les Québécois dès 6 h, avec la mission de les accompagner dès le lever avec des discussions authentiques remplies de bonne humeur. Et ce, quelques jours à peine après la fin d'un autre projet... Les détails ici.