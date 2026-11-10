Pas de temps à perdre pour Les Louanges, sacré à l'ADISQ

Dimanche dernier, Showbizz.net s'est entretenu avec Vincent Roberge alias Les Louanges qui a connu toute une soirée en ce 48e gala de l'ADISQ, ajoutant deux statuettes aux deux autres reçues les jours précédents. Sacré artiste masculin de l'année en plus de récolter le Félix de l'album de l'année pour son chef-d'oeuvre Alouette!, on peut dire qu'il a définitivement le vent dans les voiles.

L'auteur-compositeur-interprète nous a confié un fait assez surprenant à propos de la création de son troisième opus.

Je voulais mourir avant de sortir le dernier album. Je n'étais pas sûr que ça allait bien marcher.

En effet, lorsqu'un artiste connaît autant de succès après un premier, puis un deuxième effort, les attentes du public peuvent s'avérer difficiles à soutenir. Pour Les Louanges, force est de constater qu'il a été à la hauteur. « Finalement, à chaque fois, c'est un peu un plus gros succès que l'autre. C'est le fun! »

Celui-là, il est allé toucher du monde bien plus loin que d'autres affaires que j'ai faites. C'est super!

Quand on lui a demandé s'il travaillait déjà sur du nouveau matériel, il nous a répondu avec un peu d'humour : « J'ai eu 31 ans, là. Je ne peux plus faire un album aux quatre ans. Je n'aurai plus de cheveux rendu au cinquième! »

Avec tout l'amour et la reconnaissance qu'on lui a témoignés depuis la sortie de son troisième album, on peut présumer que la barre sera encore plus haute et se demander si le niveau de stress de performance le sera tout autant, mais Vincent nous a semblé plutôt serein dans son approche. « Je pense que moi, à date, à chaque fois, je fais la musique qui me plaît, qui me tente, ce que j'ai envie d'entendre. Que ce soit apprécié ou moins, je pense que c'est ça le but que j'essaie de faire avec ma musique. C'est que les gens s'attendent à avoir de quoi de différent. »

Peu importe la tangente musicale qu'il adoptera dans le futur, tant qu'« il est correct, nous on est corrects! »

Pour ceux et celles qui auraient manqué cet événement musical incontournable, le Gala de l'ADISQ est offert en rattrapage sur ICI Tou.tv. Trouvez ici notre compte rendu du gala et la liste des gagnants.