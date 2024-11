Où en était la relation de Maude et Mamadou d'OD Mexique à la finale?

Au cours de l'aventure, Maude et Mamadou n'ont pas eu de rapprochements. Par contre, ensuite, dans la maison des exclus, puis lors de leur retour progressif à la vie normale, le duo semble avoir développé des affinités qui pourraient devenir plus que de l'amitié.

Rencontrés lors de la finale dimanche soir, Maude et Mamadou affirment être exclusifs l'un à l'autre. « On n'a pas envie d'aller voir ailleurs », nous disait la mannequin de 24 ans. « On explore cette relation-là et c'est tout. »

Concernant le fameux garçon qu'elle avait rencontré juste avant l'aventure et qui a créé une onde de choc sur les réseaux sociaux, elle confirme qu'elle ne le voit plus. « C'est quelque chose qui est derrière moi. »

Maude n'est pas particulièrement inquiète pour L'heure de vérité, même si elle s'attend à ce que la situation soit adressée. « On en a parlé dans notre Vendredi OD. L'heure de vérité est quasiment déjà passée. Tout a été dit, tout a été désamorcé. »

Pour ce qui est d'Anna et Michaël, il semble que leur relation soit davantage amicale qu'amoureuse, pour le moment. « On a eu vraiment du fun dans la maison des exclus, on a appris à se connaître. Présentement, on est amis. »

Ni l'un ni l'autre ne semble, non plus, être inquiet pour L'heure de vérité. « Justement, le fait que nous, on a décidé de ne pas se mettre de pression et de ne pas aller au voyage final, je pense que veux veux pas, ça en dit beaucoup. On n'a pas essayé de prendre la place en personne, parce que j'étais incertaine. Je pense que ça va bien aller », nous confiait Anna.

L'heure de vérité sera diffusée dimanche prochain à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.