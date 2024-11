Dans les coulisses de la finale d'OD Mexique : Découvrez nos photos exclusives

Dimanche soir avait lieu la grande finale d'OD Mexique en direct de l'hôtel Courtyard Montreal Laval.

C'est Félix et Solène qui ont été sacrés grands gagnants de cette édition, sans grande surprise.

L'identité de la personne récipiendaire du Coup du public n'a pas étonnée grand monde non plus. En effet, l'inimitable et tellement attachante « Cathastrophe » a reçu le prix en argent de 10 000 $.

En plus des trois couples finalistes, tous les exclus de cette édition mexicaine d'Occupation Double ont participé à cette soirée enlevante.

Précisons que L'heure de vérité sera filmée dans les prochaines heures. Nous avons eu la chance de discuter avec Maude et Mamadou ainsi qu'avec Anna et Michaël avant le couronnement des gagnants dimanche soir et aucun d'entre eux ne se sont dits inquiets pour ce qui les attendait lors de ces retrouvailles, toujours relevées. Qui sera le plus égratigné cette année? C'est à suivre!

Voyez toutes nos photos des coulisses de cette intronisation des nouveaux roi et reine d'OD dans la galerie ci-dessous.