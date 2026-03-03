Olympe de La voix réagit à la vague d’amour qu’il reçoit des Québécois

Le chanteur Olympe a été éliminé de la compétition de La voix dimanche dernier après la ronde des Duels.

Mais, depuis sa première apparition à l'émission, l'auteur-compositeur-interprète français a reçu énormément d'amour de la part du public québécois.

« Je suis surpris, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de si bons retours. Je prends du temps chaque jour pour répondre aux commentaires sur Facebook et sur Instagram. Je trouve ça tellement adorable », dit-il.

L'attachement des Québécois envers lui s'est même déroulé avant la diffusion de La voix.

« Quand j'ai passé l'audition à l'aveugle à Montréal au mois de septembre, je suis passé le dernier de ma session. Quand je tournais des vidéos avec La Voix, il y a le public qui sortait du studio. J'en ai croisé plusieurs qui sont venus me féliciter, avec qui j'ai parlé et pris des photos, etc. Et là, je me suis dit : "waouh, mais quel accueil!". »

Il ajoute : « J'étais vraiment surpris que le public vienne me voir comme ça pour me parler. Franchement, je trouve ça hyper touchant. Je suis très heureux puisque ça veut dire que, quelque part, j'ai réussi à les toucher avec ma voix. »

Si Olympe a six albums à son actif, nous ne le connaissions pas du tout chez nous, au Québec. « La chose que j'attendais aussi au Québec, c'est que je sais que c'est un endroit où il y a de très grandes voix. Pour vous, c'est vraiment dans votre culture de chanter, d'avoir des artistes autour de vous. Un peu moins en France, je trouve, même beaucoup moins.

Du coup, je savais qu'ici, on apprécie les belles voix. Je me suis dit, pourquoi pas tester le Québec et voir si quelques personnes pourraient aimer ce que je fais vocalement, parce que c'est vrai qu'en France, il y a une partie des gens qui aiment les grandes voix, mais pour la télé, les grandes voix sont un peu mises de côté. »

J'avais envie de tester au Québec, et d'avoir toute cette vague d'amour du public et du téléspectateur, c'est vraiment incroyable!

Olympe a fait une tournée en France l'an dernier et espère en faire une autre l'année prochaine, mais il ne cache pas non plus son intérêt de fouler les scènes du Québec. « S'il y a quelqu'un qui lit cet article et qui est producteur de spectacles, de labels de musique, de comédie musicale, de tout ce que vous voulez, je suis prêt. Je suis disponible, avec grand plaisir! » Voilà, c'est dit!

On espère de tout coeur que La voix n'était pas notre unique rencontre avec Olympe!

