Olympe réagit à sa défaite à La voix : « J'étais déçu »

Dimanche, à La voix, le chanteur Olympe a été vaincu par son adversaire lors des Duel, Charlotte Laforune.

Nous l'avons rejoint par téléphone mardi matin afin d'avoir ses impressions sur son élimination.

D'abord, il se dit satisfait de la performance qu'il a livrée avec sa partenaire de scène lors de cette étape de la compétition.

« On a essayé de s'approprier tous les deux la chanson dans nos univers respectifs. Et c'est vrai qu'au départ, quand Corneille nous a donné le titre de la chanson, on était un peu perdus, parce que ce n'est pas trop notre style musical, mais je trouve qu'on s'en est bien sortis. »

Lorsqu'il a été éliminé, son coach l'a serré dans ses bras en lui disant : « Tu vas comprendre ». Malheureusement, il n'a pas eu la chance de discuter avec Corneille après les tournages pour « comprendre » ses mots et son élimination.

« Non, je n'ai pas eu d'explication », nous dit-il. « Donc, j'avoue que c'est un peu flou, du coup. Mais voilà, après, de toute façon, il fallait qu'il choisisse quelqu'un et il a décidé de continuer l'aventure avec Charlotte. Et puis, Charlotte a beaucoup de talent aussi. Donc voilà, c'était le jeu. »

Évidemment, il espérait être récupéré par l'un des trois autres coachs. « Oui, j'aurais adoré. Surtout que les trois autres avaient voté pour moi. Je me suis dit qu'il y aurait une petite chance peut-être pour que quelqu'un me récupère. J'ai espéré jusqu'au dernier moment. Et puis, quand j'ai descendu les trois dernières marches du plateau, je me suis dit : "bon ben voilà, personne ne me vole. L'aventure est finie pour moi". Mais bien sûr, oui, j'étais déçu. »

Il précise son point : « C'était une super aventure, mais, évidemment, j'aurais bien aimé aller plus loin. J'aurais adoré chanter certaines chansons sur ce plateau. »

Je suis juste un peu déçu d'avoir été éliminé sur une chanson que je n'ai pas choisie.

Il ajoute : « Je n'ai pas pu chanter comme je voulais exactement parce qu'on est contraints aussi avec la chanson qui nous est imposée. Mais, malgré tout, je retiens que du positif. »

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 à TVA.