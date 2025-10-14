Accueil
OD Chypre : Laurie réagit avec émotion après la diffusion de l'émission de lundi

Ça ne semble pas avoir été un visionnement facile pour l'entraîneuse personnelle de Trois-Rivières.

OD Chypre
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, Mathis, qui vient tout juste de réintégrer l'aventure Occupation Double, a été obligé d'annoncer à ses confrères et consoeurs d'OD Chypre qu'il avait eu des rapprochements avec Laurie dans la maison des exclus.

Il a d'abord révélé au groupe qu'il l'avait embrassée, puis a annoncé aux garçons qu'il avait aussi fait l'amour avec elle. Il reste encore à divulguer cette information, qui risque de créer un grand malaise, aux filles.

Laurie, qui est revenue au Québec depuis un moment, a laissé entendre que de visionner l'épisode de lundi n'avait pas été facile pour elle.

Elle a d'abord remercié les téléspectateurs pour les nombreux messages d'amour qu'elle a reçus, puis a débuté un Q&A avec les internautes en écrivant ceci : « Je suis un peu sans mot en ce moment... donc si vous avez des questions je vais y répondre à un meilleur moment. »

Elle mentionne également être soulagée de pouvoir enfin parler de la situation avec Mathis, qu'elle a dû garder secrète jusque là.

Voyez ses publications au bas de l'article.

Comme Mathis n'a pas été sincère quant aux détails de sa relation avec Laurie en réintégrant l'aventure, nous croyons que les jours du paysagiste de Rosemère à OD Chypre sont comptés. C'est à suivre!

Rappelons que Jérémy a émis ses hypothèses quant aux finalistes de cette année à OD. Découvrez-les ici.

