Nouveau look pour Sarah de Survivor Québec

Dimanche soir, Sarah, éliminée la semaine dernière, s'est présentée sur le plateau de Survivor Québec en prolongation avec un tout autre look que celui auquel nous étions habitués.

En effet, celle qui portait des tresses bien serrées et une volumineuse chevelure frisée lors de son aventure aux Philippines arbore maintenant des cheveux plus clairs et bien droits.

Elle était absolument magnifique!

Voyez-la sur l'image au bas de l'article.

De plus, elle portait à son cou l'immunité avec laquelle elle est repartie puis un chandail sur lequel il était écrit : « Team Sarah. Fouille-moi la paix. On s'en sac ». Ces inscriptions rappelaient sa tendance à toujours fouiller les sacs de ses adversaires pour s'assurer qu'ils ne lui cachaient pas des immunités ou des privilèges.

Rappelons que Sarah est une Olympienne, championne de judo. Elle a participé aux Jeux de Rio et de Tokyo, portant les couleurs du Gabon, pays d'où elle est originaire.

Elle est actuellement propriétaire d'un club de judo.

Sarah a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux samedi afin de demander aux internautes de rester bienveillants envers ses collègues, à commencer par Marilou, responsable de son élimination. « Aujourd'hui, on s'entend tous très bien. Il n'y a aucune animosité, aucune rancoeur. »

L'émission Survivor Québec en prolongation est diffusée le dimanche soir à 21 h.