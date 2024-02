Nathalie Simard pose un geste étonnant et courageux pour une bonne cause

Lundi, Nathalie Simard annonçait à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu'elle allait participer au défi de Leucan.

« Je suis ravie de partager une nouvelle excitante avec vous tous ! 🌟🎗️ Certains m’ont trouvée courageuse en 2022 d’avoir osé couper mes longs cheveux pour une coupe courte plus dynamique et pratique, et bien dans ma quête de vie que je veux bienveillante, j’ai maintenant l’honneur de vous annoncer que j’ai dit OUI au défi de la tête rasée de LEUCAN. Je fais officiellement partie de la cohorte des AUDACIEUSES 2024 !! YÉÉÉÉ ! Le 7 avril, je vais me faire raser la tête pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur dire qu’ils ne sont pas seuls. Nous ne sommes pas tous privilégiés, et c’est pourquoi je suis fière de participer à cette cause. Rejoignez-moi dans cette belle aventure en faisant un don pour offrir un soutien essentiel aux familles touchées par le cancer. Et merci de partager ce message pour sensibiliser le plus grand nombre. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de ces enfants courageux, inspirants, nos héros ! 💖 », écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

Son objectif est d'atteindre 20 000 $. Vous pouvez donner à la fondation ici.

Nous félicitons Nathalie Simard pour ce beau geste qui aura certainement un impact concret pour aider les enfants.

Rappelons que Marie-Mai est la marraine de l'association. En 2020, la chanteuse a, elle aussi, participé au défi Tête rasée.