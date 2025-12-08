Monic Néron et son amoureux bien connu s'offrent une soirée féérique pour la bonne cause

Ce week-end, l'animatrice Monic Néron était au bras de son amoureux connu, le maire de Québec Bruno Marchand, pour un événement féérique organisé pour une bonne cause.

En effet, ceux-ci ont assisté au Bal du maire 2025 au Château Frontenac, visant à amasser des fonds pour la Fondation Jeunes en tête, un organisme qui prévient la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans grâce à ses programmes de sensibilisation.

Un montant formidable de 1 075 000 $ a été amassé pour assurer la pérennité de cette fondation, qui fait du bien auprès de la jeunesse partout au Québec.

Pour l'occasion, Monic Néron avait revêtu une somptueuse robe dorée, tandis que son amoureux portait fièrement le tuxedo.

Voyez-les dans la vidéo ici.

Elle partageait également plusieurs photos sur son Facebook. Voyez-les ci-dessous.

Pour l'occasion, Monic Néron a eu recours aux services du maître coiffeur Marcus Villeneuve et de la maquilleuse Mayssa Bahmed.

Monic Néron et Bruno Marchand ont officialisé leur relation il y a quelques mois, dans une publication que vous pouvez voir ici.

On pourra très bientôt voir Monic Néron aux côtés de son complice Paul Arcand pour l'émission Je suis là : les proches aidants en santé mentale.