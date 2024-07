Mirianne Brûlée annonce sa séparation

La comédienne Mirianne Brûlé profite de ses réseaux sociaux aujourd'hui pour faire une triste annonce, soit sa séparation. Celle-ci était depuis plusieurs années au Costa Rica où habitait son amoureux, Leo.

Ensemble, ils ont eu une fille, Camila.

L'annonce a été faite ainsi : « Comme plusieurs le soupçonnent… je vis une période de grand changement. Une séparation. Je ne souhaite pas expliquer en long et en large le comment du pourquoi. Mais disons que pour l’instant, Leo est resté au Costa Rica pour s’occuper de ses business et moi je suis rentrée au Québec comme chaque été, pour poursuivre ma carrière et puisque notre fille commence l’école en septembre ici. »

Elle poursuit : « Je sais que vous avez beaucoup de questions mais je vais simplement répondre à cette question qui revient toujours : oui nous travaillons en équipe le papa de ma fille et moi pour lui offrir la meilleure qualité de vie possible dans le respect et la communication et dans la réalité de notre situation avec la richesse de deux cultures, deux langues et deux pays. ✈️ 🇨🇦 🇨🇷

Je suis dans un énorme processus de deuil , de guérison et d’apprentissage tout en étant une maman à temps plein en ce moment. Alors si vous avez envie de me jugez, svp souvenez vous du mot respect. 🙏 »

Le message a été composé par les ex-conjoints et partagé sur les réseaux sociaux. Voyez la publication complète ici.

Nous souhaitons à Mirianne de la douceur, du bonheur avec sa fille et une suite lumineuse, à son image.

Rappelons que nous avons pu la voir dans STAT la saison dernière, où elle incarnait une enquêtrice. Nous avons aussi pu la voir dans Indéfendable, dans le rôle d'une victime, marquée au visage après une attaque sauvage de sa meilleure amie. Nous espérons la retrouver dans de nouveaux projets télévisés très bientôt.