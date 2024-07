Mirianne Brûlé tient bon malgré de grands bouleversements

La semaine dernière, Mirianne Brûlé annonçait publiquement sa séparation de son conjoint et père de sa fille, avec qui elle a vécu au Costa Rica. Retrouvez tous les détails de cette nouvelle ici. La comédienne, de retour au pays pour l'été afin de pratiquer son métier, n'a pas partagé de détails concernant sa situation d'habitation lors de la rentrée scolaire. Mais pour l'instant, elle profite de son retour aux sources pour passer de bons moments en famille.

À cet instar, elle partageait une galerie d'images tirées d'un week-end en nature et tout porte à croire que la lumière n'est pas si loin au bout du tunnel (ou plus précisément, du lac, vu le superbe cliché de coucher de soleil en couverture du carrousel). Cette dernière en a profité pour se reposer et pour célébrer un proche.

« Petite fin de semaine sans réseau au chalet de mes parents. Histoire de prendre une pause et d’essayer de respirer dans ce tourbillon d’émotions ❤️ c’est si beau le Québec au coeur de l’été. Les couleurs, les odeurs enracinées dans mon coeur comme un parfum de nostalgie d’enfance et de doux souvenirs. Mon papa a eu 74 ans ce week-end. Il n’est pas dutout réseaux sociaux, mais il est un être de lumière et de résilience, qui m’a inculqué de belles et bonnes valeurs. Je voudrais avoir le quart de sa forme, sa vivacité et sa volonté quand j’aurai son âge. ❤️ »

Son positivisme est inspirant! On lui souhaite un été rempli de merveilleux moments.