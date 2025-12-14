Michèle Richard accordera une rare entrevue dans cette populaire émission

Il fut un temps où le nom de Michèle Richard était sur toutes les lèvres, à la télé comme en couverture des magazines. Depuis quelque temps, cependant, celle-ci se fait plus rare dans les médias, délaissant peu à peu la lentille du public pour la tranquillité de son quotidien.

Nous aurons cependant l'occasion d'avoir de ses nouvelles très bientôt, alors que la grande dame de la chanson accordera une entrevue dans le cadre du talk-show Pour une fois, cet hiver. Cette émission d'entrevues, qui voit à chaque épisode une personnalité être interviewée par un panel d'invités, nous donne à tout coup de charmants moments à la télé. Les artistes s'y dévoilent comme jamais et n'hésitent pas à faire de savoureuses confidences.

Il n'y a pas de doute qu'une Michèle Richard sur la chaise de l'interviewée nous donnera une heure de télé absolument mémorable. La femme de 79 ans en profitera assurément pour aborder ses récents projets, avec certainement en prime quelques confidences concernant sa riche carrière. Aucune date de diffusion n'a toutefois été annoncée pour le moment. Or, cet épisode sera bel et bien présenté lors de la 3e saison du talk-show, cet hiver.

Parmi les autres personnalités connues qui auront la chance de se prêter au jeu de l'émission, plus tard cette saison, citons Jason Roy-Léveillée, Bianca Gervais et Paul Arcand, pour ne nommer que ceux-là. Découvrez ici la liste complète des artistes qui visiteront le fameux plateau au cours des prochaines semaines.

Par ailleurs, nous aurons le bonheur de voir Michèle Richard à la télé deux fois plutôt qu'une au cours de la prochaine saison. Celle-ci fera effectivement partie de la distribution de la 4e saison de Zénith, du côté des Boomers. Parviendra-t-elle à rallier toutes les générations à sa cause?

Nous aurons la réponse dès le jeudi 8 janvier prochain, date à laquelle l'émission musicale reprendra ses droits sur les ondes d'ICI Télé.