Mélissa Bédard répond à un commentaire déplacé d'un internaute

Un peu plus tôt cette année, Mélissa Bédard a accueilli au sein de sa famille un adorable petit garçon prénommé Aaron, avec son conjoint Karl Fortier. Depuis, le clan Fortier-Bédard vit dans son patelin, dans la bonne humeur.

Mélissa partage ainsi divers clichés tirés de son quotidien, en n'hésitant pas à montrer sa progéniture au grand jour. Cela lui a d'ailleurs attiré quelques commentaires désobligeants sur l'apparence de son dernier-né. Plusieurs déclarent effectivement qu'en raison de son teint foncé, Aaron pourrait ne pas être le fils de Mélissa. Cette dernière rassure :

« Je reçois souvent des petits commentaires chaque fois que je publie une photo de mon doux Moufassa mon fils

je reçois des trucs comme : « Il est blanc ! », « C’est vraiment ton fils ? », ou encore « Il va foncer en vieillissant ? ». Et je vous rassure, je le prends pas mal — je vous écris ça avec le sourire… dans le but que ça arrête .

Oui, mon bébé est plus pâle que mes autres enfants, non il va pas devenir plus foncer mais c’est bien mon fils. Je ne choisis pas la couleur de peau de mes enfants, ni la texture de leurs cheveux. Chaque petit humain arrive avec sa propre magie, et c’est ce qui les rend uniques.

Je comprends que ça surprenne parfois de voir une maman haïtienne avec un bébé si clair de peau… mais au fond, l’amour, ça ne se mesure pas à la couleur. Alors oui, continuez à dire qu’il est trop mimi — ça, je prends avec tout mon cœur ! »

Découvrez la publication complète ci-dessous.

Avec amour et toute la douceur qu'on lui connaît Mélissa Bédard a ainsi tenu à rétablir les faits et a, gentiment, invité au dialogue. Plusieurs internautes ont salué sa prise de position, en partageant à leur tour plusieurs commentaires reçus sur la couleur de peau de leur poupon. Une belle discussion sur une réalité beaucoup plus fréquente qu'on pourrait le penser.

