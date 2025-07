Chantal Lacroix ose répondre à un commentaire désobligeant sur son physique

Ce week-end, Chantal Lacroix a partagé une petite vidéo sur ses réseaux sociaux afin d'annoncer le gagnant d'un concours.

Un homme a commenté la publication de l'animatrice et conférencière en disant : « gros problème de peau ».

« En temps normal je me serais abstenue de répondre à M. Martin. Mais un courriel reçu d’une mère face à sa magnifique fille qui reçoit ce genre de remarque gratuite qui affecte son estime d’elle-même, m’a amené à le faire », explique-t-elle sur Facebook.

Voici donc ce que Chantal Lacroix a répondu à cet individu :

« Vous savez M. Martin quand vous faites une remarque sur le problème de peau de quelqu’un, c’est bien plus qu’un simple commentaire anodin. C’est exactement ce type de comportement qui alimente une société centrée sur le paraître plutôt que sur l’être.

Une société où l’image prime sur la personne, plutôt que sa personnalité. On a tendance à oublier que derrière chaque visage, chaque imperfection, il y a un être humain avec ses émotions, ses combats et sa dignité.

Ce genre de commentaire contribue directement à l’intimidation, à la honte de soi et à la perte de confiance. Heureusement que pour ma part je suis au-dessus de cela et je me dis que c'était sûrement une maladresse de votre part.

Mais je veux juste qu’on prenne conscience que ce genre de commentaire n’est pas « juste une opinion », c’est souvent un coup porté à quelqu’un qui peut, petit à petit, avoir un impact parfois destructeur.

Nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus bienveillant, où l’on célèbre la diversité des corps et des peaux, et où l’on valorise ce que chacun est, plutôt que ce qu’il montre.

Alors la prochaine fois, avant de commenter l’apparence d’autrui, posons-nous cette simple question : Est-ce bienveillant ? Est-ce utile ? Est-ce nécessaire? Est-ce constructif? Est-ce respectueux ?

C’est par des prises de conscience comme celle-ci que l’on peut espérer faire évoluer les mentalités. »

En espérant que le message se soit rendu à l'individu.

