Mélissa Bédard rend hommage à une femme importante dans sa vie

Mélissa Bédard a utilisé ses réseaux sociaux aujourd'hui pour obtenir le soutien de ses nombreux adeptes, pour accompagner en pensée sa belle-mère Suzanne qui doit subir une importante opération au coeur.

Les mots qu'elle adresse à sa belle-maman sont particulièrement émouvants et valent le détour.

Elle écrit : « J’ai besoin de tout votre amour pour envoyer du courage à ma belle-maman qui se fera opérer cette semaine.🙏🏻

C’est quand même cool de pouvoir réparer son cœur pour quelle puisse rester avec nous encore longtemps. Comme d’habitude, je ne veux pas exagérer, mais je veux quand même lui faire un petit mot parce que j’ai la chance que ma belle-maman ne soit pas le cliché d’un monstre habillé en Prada . Ma belle-mère c’est une femme drôle , à l’écoute et accro au ménage ( je tiens ça d’elle) . Ma belle-mère m’a accueilli comme sa fille, sans prétendre prendre le rôle de ma mère. Elle m’a élevé, aimé, soutenu, encouragé, bref elle est EXTRAORDINAIRE. Malgré mon énergie et ma facilité à parler, pour des choses comme celle-ci, je préfère écrire .

Suzanne, malgré tout ce qu’il se passe la seule chose qui est certaine c’est que tu seras entre les meilleures mains ; des médecins doués et aimants. J'ai hâte à cet été quand tout cela sera derrière toi et que tu pourras encore garder mes enfants(ok, je blague😉😘) et que tu pourras enfin prendre soin de toi et vivre pleinement. Tu ne seras pas à un souffle de la vie; tu seras dans la vie.❤️ papou je t’aime et je suis là ❤️ »

Voyez sa publication complète ci-dessous, accompagnée d'une magnifique photo de sa belle-mère et son beau-père.

Nous profitons de l'occasion pour adresser à Mélissa, Suzanne et toute la famille nos meilleures pensées, pour une suite heureuse et en santé.

Rappelons que Mélissa Bédard poursuit ses spectacles.

