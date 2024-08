Mélissa Bédard rend hommage à sa maman partie trop tôt

Mélissa Bédard utilise ses réseaux sociaux ce lundi pour rendre hommage à sa regrettée maman, décédée il y a plusieurs années.

Son témoignage est à la fois émouvant et rempli d'espoir, alors que la chanteuse et comédienne invite ses abonnés à profiter de chaque moment de la vie.

Elle écrit : « Bonne fête maman ! Cela fait 23 ans que j’ai une pensée pour toi, que tu es près de moi sans que je puisse te toucher. Je sais que je dois te laisser en paix, mais c’est difficile. Il y a tant de choses que j’aimerais te dire, te montrer. Je rêve que tu berces tes petits-enfants, Laylia et Rosalie, qui n'auraient peut-être pas voulu (c'est ça, des ados :)). Elena, Oli et Sisi auraient pris plein de tes câlins. Tu aurais été une grand-maman merveilleuse ! Oh maman, si tu savais combien je profite de la vie pour nous deux, une vie remplie de rire, de joie. Certaines personnes me trouvent trop intense , mais elles ne savent pas à quel point la vie est fragile et qu'il faut en profiter. Je vivrai chaque jour comme si c'était le dernier, c'est encore une promesse. Le plus beau cadeau que vous nous avez offert est cette vie remplie d'amour et de possibilités. Je serai éternellement reconnaissante. Aujourd’hui, je pousse ma voix vers toi pour te chanter joyeux anniversaire maman. Je t'aime, ta fille." »

Voyez sa publication complète ci-dessous, accompagnée de magnifiques photos remplies de nostalgie.

Rappelons que la jeune fille de Mélissa Bédard a récemment posé pour une marque enfantine bien connue. Voyez le résultat, adorable, juste ici.

Notons que nous pourrons voir Mélissa dans la prochaine saison de Chanteurs masqués, où elle a hérité d'un siège qu'a dû abandonner Véronic DiCaire. Parions que la chanteuse infusera beaucoup d'énergie et d'humour dans la compétition.