Mélissa Bédard doit prendre une décision difficile pour son bien-être

Ce vendredi, la chanteuse Mélissa Bédard a dû communiquer une décision crève-coeur qu'elle a dû prendre pour sa santé.

En effet, celle-ci doit reporter certaines dates de spectacle pour permettre à sa voix de se reposer.

Elle écrit : « Allô les amours! C’est avec beaucoup de tristesse que je dois malheureusement annuler le spectacle de demain prévu à Chambly. Heureusement celui-ci sera reporté au 20 janvier 2024. Vous me voyez personellement très émue de cette situation, puisque je dois prendre soin de moi! Mes cordes vocales sont mes instruments et, comme le violon et la guitare, les cordes peuvent se fatiguer... J'ai donc besoin d'un repos de plusieurs jours pour me remettre sur pied. Je suis très déçue, mais je vous promets que je vous reviens en force en janvier. Merci de votre compréhension, je vous aime. xx »

Voyez sa publication ci-dessous, accompagnée d'une magnifique photo.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous la félicitons de se choisir dans ce contexte.

Rappelons que Mélissa Bédard a récemment fêté ses 33 ans, dans une soirée organisée sur le thème de Barbie. Le résultat était épatant.

