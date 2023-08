Mélissa Bédard aborde avec nous son désir d'avoir un autre enfant

Rencontrée dans le cadre du lancement des chaînes spécialisées de Bell Média, la comédienne, animatrice et chanteuse Mélissa Bédard, toujours aussi sympathique et pétillante, a abordé avec nous son désir d'avoir un autre enfant.

Elle et son conjoint, Carl Fortier, sont prêts à agrandir leur famille, déjà imposante.

En effet, Mélissa Bédard est maman de trois filles : Laylia, 13 ans, Elena, 7 ans, les deux issues d'une union précédente, et Serena, 4 ans. Carl Fortier est père de trois garçons issus d'une précédente relation : Anthony, Alexandre, et Emeric.

Mélissa Bédard nous dit : « J'aimerais ça, tout le temps. Il n'y a rien de fermé. »

« On ne veut pas presser les choses, mais on veut tous les deux la même chose », ajoute-t-elle.

L'artiste ne tarit pas d'éloges pour son conjoint, avec raison : « J'ai trouvé la perle rare! », lance-t-elle. « Carl n'était pas papa à la maison avant la pandémie, mais maintenant il l'est. Il s'est rendu compte qu'il avait envie de passer du temps à la maison, de connaître ses enfants. Quand on travaille tout le temps, on peut avoir du temps, mais on est dans le jus de la vie. Carl, lui, il est easy. Il aime faire à manger, être là, on a un bel équilibre. »

De son côté, Mélissa nous explique qu'elle organise de son côté son horaire pour limiter les déplacements à Montréal, de manière à être, elle aussi, bien présente pour sa famille. « Je passe quasiment plus de temps que les "gens normaux" avec mes enfants. »

D'ailleurs, la musique prend une superbe place dans cette famille : « Moi, je chante chez nous dans la cuisine. Chez nous, tout le monde chante. Il y a de la musique constamment. Je ne pourrais pas vivre sans musique, je ne pourrais pas vivre sans chanter. »

Apparemment que la petite dernière, Serena, aime justement beaucoup offrir des «pestacle » à la maison, en montant sur une chaise de cuisine pour faire sa performance. Adorable!

Notons que nous retrouvons cet automne Mélissa Bédard à l'animation d'une nouvelle émission à Canal Vie, Tout pour vendre, où elle rencontre des personnes qui souhaitent vendre leur maison rapidement sans l'aide d'un courtier. L'émission est présente dès le mardi 22 août à 21 h à Canal Vie.

Par ailleurs, on apprenait récemment que Josélito Michaud développe actuellement une série de fiction qui mettrait en vedette Mélissa Bédard. Les détails ici.