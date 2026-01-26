Mélissa Bédard déplore la réaction de certains internautes après une annonce réjouissante

La semaine dernière, la chanteuse Mélissa Bédard a malheureusement eu droit au mauvais côté des réseaux sociaux, après avoir fait une annonce réjouissante à ses abonnés.

En accompagnement d'une photo sur laquelle elle était ravissante, celle-ci a indiqué avoir enfin retrouvé de l'énergie. Une annonce pourtant simple et positive, mais qui a néanmoins encouragé plusieurs internautes à faire des commentaires désobligeants.

Après avoir supprimé sa publication initiale, Mélissa a tenu à expliquer pourquoi elle avait pris cette décision.

Elle écrivait : « Je prends le temps de vous écrire, parce que j’en ai besoin.

J’ai supprimé ma dernière publication, car tout prenait une ampleur trop dramatique.

Premièrement, je tiens à vous rassurer : je ne suis pas à l’article de la mort.

Je suis fatiguée, oui. J’ai eu une année très chargée, mais aussi extrêmement motivante.

J’ai vu mes enfants plus que la moyenne des parents en général, et ils vont très bien.

Je n’avais rien prévu en janvier, et j’ai seulement quelques engagements en février, parce que je voulais prendre du temps pour moi. Comme je n’ai jamais eu de congé de maternité, je souhaitais prendre quelques semaines pour me déposer et revenir en force.

Puis boom : carence en fer.

J’ai dû passer des tests, mais il n’y a rien de grave ou de mourant.

Mon message était simplement de partager une tranche de vie, pas de créer une rumeur ou un raz-de-marée.

Je sais écouter mon corps. À 35 ans ,je sais quand m’arrêter.

Ce qui m’a surprise, ce sont certains commentaires ici, sur ma page, l’endroit où j’aime partager l’amour.

Je le redis clairement : ici, c’est un safe place pour tous.

Si tu n’aimes pas, tu n’es pas obligé de lire, de commenter ou d’être méchant.

Oui, je lis tout.

Et oui, je lis aussi les messages de marde.

Et oui, ça m’affecte.

Alors, passe ton tour.

Je m’adresse surtout aux femmes pour cette publication , parce que sur cette page, ce sont majoritairement des femmes qui écrivent Les commentaires haineux, en 2026, je ne les tolérerai plus.

Je vais répondre selon mon humeur et ce sera assumé.

Ceci dit, je vous aime. »

Comme il est malheureux de voir que des artistes aussi rayonnants que Mélissa Bédard se retrouvent plongés dans un vortex de méchancetés, souvent pour aucune raison apparente. On devrait tous collectivement faire mieux.

Ceci dit, nous sommes ravis d'apprendre que Mélissa Bédard a retrouvé la forme, après un séjour obligé à l'hôpital qu'elle expliquait ici.

Nous lui souhaitons tout le meilleur du monde pour la suite!