Mélissa Bédard annonce une merveilleuse nouvelle

Déjà maman de 3 adorables petites filles avec son conjoint Karl Fortier, et belle-mère des 3 garçons de ce dernier, Mélissa Bédard caresse depuis belle lurette le doux rêve d'un jour agrandir sa famille et goûter à nouveau aux joies de la maternité.

Malheureusement, celle-ci s'est heurtée à plusieurs essais infructueux et embûches au cours du processus, dont une récente fausse couche. On vous en parlait ici. Voilà qui semble désormais derrière elle, car la chanteuse a annoncé ce samedi à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu'elle aura le grand bonheur d'accueillir sous son toit un nouvel enfant, l'an prochain! Elle confie :

« Karl et moi venons de vivre une dernière fois une des plus belles journées de notre vie ! Il y a des choses que l'on espère mais que l'on ne peut contrôler. En 2025, nous accueillerons un ange qui viendra compléter un chapitre ! Merci à nos familles et amis précieux qui, comme toujours, embarquent dans nos folies. Ça prend un village pour élever un enfant, nous sommes chanceux de vous avoir. »