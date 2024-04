MC Gilles commente son départ de la radio : « Une situation a heurté mes valeurs »

La Presse nous apprenait ce matin que le 98,5 FM avait mis fin abruptement à sa collaboration avec MC Gilles. Les détails ici.

Voilà que le principal intéressé prend la parole sur ses réseaux sociaux. Il indique avoir été remercié par Cogeco médias mardi soir.

« Ce n’est pas ma décision », écrit-il sur Instagram. » Et je suis attristé de perdre le lien privilégié que j’avais avec vous, les auditeurs. J’ai de la peine, aussi, de devoir dire au revoir à mes collègues, que j’appréciais au plus haut point et avec qui j’ai partagé des moments extraordinaires en ondes et hors d’ondes ces 19 dernières années.

Vous comprendrez que dans les circonstances, je ne peux pas m’étendre sur le pourquoi du comment. Mais disons simplement que le climat s’est considérablement envenimé ces derniers mois et qu’il m’était devenu impossible psychologiquement de travailler à l'émission du retour.

Une situation a heurté mes valeurs et je l’ai exprimé, ce qui n’a pas plu. Par respect pour les gens concernés, je ne donnerai pas plus de détails mais je trouve fort dommage d’être le bouc émissaire dans cette histoire.

Je souhaite néanmoins à l’équipe du retour tout le succès du monde pour ce dernier droit de la saison. »

Dimanche dernier, on a pu voir MC Gilles à Tout le monde en parle, où il a notamment fait une blague sur Cathy Gauthier. Guy A. Lepage abordera-t-il le congédiement de son coanimateur la semaine prochaine à son émission? À suivre!