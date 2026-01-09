Maxime et Julie-Pier d'OD Chypre sont-ils toujours en amour?

Cette édition d'Occupation Double semble avoir créé plusieurs couples durables, malgré ce que bien des mauvaises langues ont pu croire.

D'abord, le couple gagnant, Arnaud et Lauriane ont passé le temps des fêtes dans les familles de l'un et l'autre, confirmant ainsi d'une certaine façon leur attachement réel. Cindy et Mathis affichent aussi allègrement leur amour sur leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, le jeune couple a quitté le froid du Québec cette semaine sur les ailes d'Air Transat pour un petit voyage en République dominicaine bien mérité.

Un autre couple formé à OD profite du soleil d'un pays chaud ces jours-ci. En effet, Maxime et Julie-Pier s'amusent à Tulum avec des amis depuis quelques jours. La récipiendaire du prix coup de coeur du public a partagé sur Instagram une photo avec son amoureux devant un coucher de soleil sur la mer. Voyez le superbe cliché au bas de l'article.

Précisons que Maxime et Julie-Pier ne sont pas les seuls visages connus qui font partie de cette expédition au Mexique. Alexe-Anne Godin, qu'on a pu voir dans la 29e saison de l'émission américaine The Bachelor, est du voyage ainsi qu"Andrew Spencer, un participant de la 17e saison de The Bachelorette. Voyez une vidéo de tout ce beau monde au bas de l'article.

