Ce couple d'OD Chypre parle d'avoir des enfants

Catherine et Cédrik ont été éliminés avant la finale d'OD Chypre. Selon bien des téléspectateurs, il s'agissait du couple le plus solide de l'aventure.

Bonne nouvelle : les tourtereaux sont toujours en amour. Catherine a récemment répondu à des questions des internautes sur ses réseaux sociaux et elle indique qu'elle et son amoureux ont passé le temps des fêtes dans les familles de l'un et de l'autre.

Catherine avoue même qu'avant de rencontrer Cédrik, elle n'avait jamais voulu d'enfants - préférant se concentrer sur sa carrière (NDLR : elle est directrice en restauration) - mais son avis sur la question a changé depuis. Même qu'elle aimerait fonder une famille plus tôt que tard. Cédrik avait l'intention d'avoir des enfants dans cinq ans, mais Catherine espère que ce sera avant cela. « On a été dans un souper de Noël dans sa famille et il y avait une petite et j'avais tellement le goût. J'étais comme : "Oh my God, elle est trop mignonne!". »

Voyez-les lors de leur premier Noël ensemble au bas de l'article.

Pour ce qui est de la colocation, Catherine est déjà propriétaire d'une maison avec l'une de ses amies, ce qui complique la chose. Le couple espère tout de même vivre sous le même toit prochainement.

Rappelons que les gagnants d'OD Chypre faisaient récemment le point sur leur relation. Lisez le tout ici.

Jusqu'à présent, on peut dire que cette édition bouillante d'Occupation Double aura créé plusieurs couples heureux. On leur souhaite à tous beaucoup de bonheur!