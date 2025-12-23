Arnaud d'OD Chypre fait le point sur son couple un mois après sa victoire

Cela fait déjà un mois qu'Arnaud et Lauriane ont remporté Occupation Double Chypre.

Ainsi, l'entrepreneur en restauration a répondu aux interrogations du public quant à sa situation amoureuse sur ses réseaux sociaux cette semaine.

« Ça va super bien », dit-il à propos de sa relation.

On s'en va justement à Québec ensemble. On part le 24. On s'en va dans sa famille pour le temps des fêtes.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Nous sommes très heureux pour les tourtereaux et leur souhaitons un joyeux Noël et une nouvelle année remplie d'amour!

Notons qu'Arnaud, qui se tenait devant une bibliothèque bien remplie lorsqu'il a répondu aux questions de ses abonnés, en a profité pour faire quelques suggestions littéraires. Parmi ses plus récents coups de coeur, on retrouve les plus récents romans de David Goudreault et de Jean-Philippe Baril Guérard ainsi que Là où je me terre de Caroline Dawson et Que notre joie demeure de Kev Lambert.

Rappelons que, en remportant OD, Arnaud et Lauriane ont remporté un chalet et ceux-ci seront invités à choisir entre deux propriétés, l'une décorée par Pézie Beaudin et l'autre par Cath Peach. Nous pourrons suivre l'avancement des travaux dans l'émission OD : Construction Double. Tous les détails ici.