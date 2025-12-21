Julie Snyder produit une nouvelle compétition télévisée pour Noovo

La marque Occupation Double est sans contredit l’une des plus fortes dans le paysage télévisuel québécois. En effet, le rendez-vous de Noovo est toujours aussi populaire auprès des téléspectateurs, friands des twists insufflées au sein de la téléréalité amoureuse.

Cette popularité s’est d’ailleurs avérée par l’entremise de plusieurs émissions dérivées, dont OD Extra, OD Tentations au soleil, etc. Le dernier effort en date de la productrice Julie Snyder, qui chapeaute chacune des éditions desdites émissions, est une compétition de rénos sous la forme d’un magazine déco.

Dans OD : Construction double, les anciennes candidates Pézie Beaudin et Cath Peach, respectivement designer d’intérieur et spécialiste des aménagements intérieurs, s’affrontent dans une compétition nouveau genre, où la gagnante sera élue par le couple vainqueur d’OD Chypre, Arnaud et Lauriane.

Dans cette série constituée de 7 épisodes, les deux amies reçoivent chacune les clés d’un chalet au Domaine Pine Hill, qu’elles doivent aménager et rénover à leur goût. Pour obtenir des avantages pouvant les aider au moment des travaux, des défis seront proposés par d’anciens participants d’Occupation double, dont Naomi Auger, Alanis Désilets et Sansdrick Lavoie.

Nous pourrons voir en temps réel l’avancement des travaux, avec comme point culminant le choix d’Arnaud et de Lauriane, qui auront pour tâche de sélectionner le chalet qui leur ressemble le plus. Voilà qui semble prometteur et qui devrait aisément plaire aux amateurs d’émissions réno-déco!

Quant à la diffusion, on note que l’entièreté de la série sera déposée sur Crave le 4 janvier prochain. Or, ceux qui ne possèdent pas d’abonnement à la plateforme payante de Bell pourront eux aussi visionner l’émission, sur Noovo. En effet, les 2 premiers épisodes seront diffusés sur la chaîne le 4 janvier à 18 h 30, puis un épisode par jour dès le 5 janvier, toujours à 18 h 30.

OD : Construction double est un projet des Productions J.