Mathis et Cindy sont-ils toujours en amour?

Déjà un mois s'est écoulé depuis la finale d'OD Chypre.

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Bien des téléspectateurs ont douté de la sincérité des sentiments de Mathis envers Cindy lors de la diffusion d'OD Chypre, mais il semblerait bien que la flamme entre les deux candidats ne soit pas près de s'éteindre.

En effet, les deux tourtereaux ont posé lundi bras dessus, bras dessous lors de la fête d'anniversaire de Cindy, qui a célébré ses 26 ans entourés de ses amis. D'ailleurs, Lauriane, gagnante d'OD, était de la partie.

« Here’s to 26 🤍🥂🎂 Je suis tellement reconnaissante d’être si bien entourée 🫶 », indiquait-elle.

Son amoureux a commenté : « Yeppp... that's my gf [girlfriend] », ce à quoi elle a répondu : « AHAHHA je t’aime toi ♥️ ».

Voyez la publication et la photo de couple au bas de l'article.

Notons que la superbe robe que Cindy portait lors de son party d'anniversaire vient de la boutique Maison LPRN, qui loue des tenues pour différents évènements.

Rappelons qu'Arnaud a aussi fait le point sur sa relation suite à des questions de ses abonnés. Les détails ici.

