Mathis et Cindy sont-ils toujours en amour?

Bien des téléspectateurs ont douté de la sincérité des sentiments de Mathis envers Cindy lors de la diffusion d'OD Chypre, mais il semblerait bien que la flamme entre les deux candidats ne soit pas près de s'éteindre.

En effet, les deux tourtereaux ont posé lundi bras dessus, bras dessous lors de la fête d'anniversaire de Cindy, qui a célébré ses 26 ans entourés de ses amis. D'ailleurs, Lauriane, gagnante d'OD, était de la partie.

« Here’s to 26 🤍🥂🎂 Je suis tellement reconnaissante d’être si bien entourée 🫶 », indiquait-elle.

Son amoureux a commenté : « Yeppp... that's my gf [girlfriend] », ce à quoi elle a répondu : « AHAHHA je t’aime toi ♥️ ».

Notons que la superbe robe que Cindy portait lors de son party d'anniversaire vient de la boutique Maison LPRN, qui loue des tenues pour différents évènements.

