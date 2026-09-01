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Mathieu Baron pose avec son amoureuse et annonce un nouveau projet télé

Un magnifique couple!

Image de l'article Mathieu Baron pose avec son amoureuse et annonce un nouveau projet télé
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation 2026-2027 de Radio-Canada, nous avons croisé le sympathique Mathieu Baron, qui était accompagné pour l'occasion de son amoureuse, Brithany Marcotte.

Voyez une photo du couple ci-dessous.

Mathieu Baron, qu'on pourra voir à compter du 7 septembre dans Indéfendable du côté de TVA, était de la partie pour présenter un nouveau projet qui l'a amené à aller tourner en Suisse récemment, la coproduction internationale L'autre fille qui sera diffusée au printemps-été 2027 sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

On y fera la rencontre d'Emma (Lilith Grasmug), 16 ans, jeune prodige du hockey, qui est sur le point de réaliser son rêve : quitter son village reculé des Alpes suisses pour intégrer la célèbre équipe de Zurich. Mais ce plan longuement mûri s’effondre d’un coup lorsqu’un fluide étrange se met à couler de son nombril pour se transformer en une réplique parfaite et incontrôlable d’elle-même. Déterminée à réaliser son rêve, Emma va devoir cacher à tout prix les apparitions imprévisibles de ce double. Mais pour s’en débarrasser définitivement, il faudra aussi qu’elle démasque ceux qui sont à l’origine de son pouvoir mutant.

La série mettra également en vedette Salma Serraji, Annick Williams, Jean Pearson, Marie Brassard et Kim St-Pierre.

La série est écrite par David Elkaïm, Anne Feinsilber et Vincent Poymiro, en collaboration avec Emmanuelle Fournier-Lorentz et Pascaline Sordet. Sophie Jarvis et Anne Feinsilber (Épisode 4) réalisent le projet produit par Avanti-Toast, IDIP Films, Perpetual Soup, ATO Media et Studio Hamburg Serienwerft en collaboration avec  France Télévisions, RTS, Radio-Canada, TFO et ARD/ONE.

Mentionné dans cet article

L'autre fille
Photo de Mathieu Baron
Mathieu Baron

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