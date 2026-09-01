Mathieu Baron pose avec son amoureuse et annonce un nouveau projet télé

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation 2026-2027 de Radio-Canada, nous avons croisé le sympathique Mathieu Baron, qui était accompagné pour l'occasion de son amoureuse, Brithany Marcotte.

Voyez une photo du couple ci-dessous.

Mathieu Baron, qu'on pourra voir à compter du 7 septembre dans Indéfendable du côté de TVA, était de la partie pour présenter un nouveau projet qui l'a amené à aller tourner en Suisse récemment, la coproduction internationale L'autre fille qui sera diffusée au printemps-été 2027 sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

On y fera la rencontre d'Emma (Lilith Grasmug), 16 ans, jeune prodige du hockey, qui est sur le point de réaliser son rêve : quitter son village reculé des Alpes suisses pour intégrer la célèbre équipe de Zurich. Mais ce plan longuement mûri s’effondre d’un coup lorsqu’un fluide étrange se met à couler de son nombril pour se transformer en une réplique parfaite et incontrôlable d’elle-même. Déterminée à réaliser son rêve, Emma va devoir cacher à tout prix les apparitions imprévisibles de ce double. Mais pour s’en débarrasser définitivement, il faudra aussi qu’elle démasque ceux qui sont à l’origine de son pouvoir mutant.

La série mettra également en vedette Salma Serraji, Annick Williams, Jean Pearson, Marie Brassard et Kim St-Pierre.

La série est écrite par David Elkaïm, Anne Feinsilber et Vincent Poymiro, en collaboration avec Emmanuelle Fournier-Lorentz et Pascaline Sordet. Sophie Jarvis et Anne Feinsilber (Épisode 4) réalisent le projet produit par Avanti-Toast, IDIP Films, Perpetual Soup, ATO Media et Studio Hamburg Serienwerft en collaboration avec France Télévisions, RTS, Radio-Canada, TFO et ARD/ONE.