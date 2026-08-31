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Martin Matte partage une vidéo de son frère pour une occasion spéciale

« Il était heureux. Moi aussi. Bravo le frère ».

Image de l'article Martin Matte partage une vidéo de son frère pour une occasion spéciale
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous avons appris à connaître le frère de Martin Matte dans la série Les beaux malaises, puis, plus récemment, dans Vitrerie Joyal.

À l'écran, ce dernier a été interprété d'abord par Fabien Cloutier puis par Pierre-Yves Roy-Desmarais. Dans les deux cas, le public a été soufflé par la performance des deux acteurs.

Rappelons que Christian Matte a été victime d'un accident de voiture qui lui a causé un traumatisme crânien sévère, qui affecte, entre autres, sa mémoire à court terme.

Ce week-end, l'humoriste a partagé une photo et une vidéo de son frère sur ses réseaux sociaux.

« Ça a fait 40 ans ce mois d’août que mon frère a eu son accident. 40 ans…

40 ans d’épreuves, de réadaptation, de résilience. Avec la famille et ses proches on a fêté ça à la maison Martin Matte de Laval hier. Il était heureux. Moi aussi. Bravo le frère », écrivait-il dans sa publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Sur la vidéo, on peut voir le chanteur Kevin Bazinet interpréter la pièce « Don’t Worry, Be Happy » (une pièce de circonstance!) alors que les résidents dansent en tapant des mains. Christian semble effectivement vivre un très bon moment!

Si vous n'avez toujours pas vu Vitrerie Joyal, de grâce, remédiez immédiatement à la situation et allez dévorer ce chef-d'oeuvre dès que possible sur Prime Video.

Mentionné dans cet article

Photo de Martin Matte
Martin Matte

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