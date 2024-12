Martin Matte partage des photos de son voyage et ça fait rêver

Après une année particulièrement rythmée de projets prometteurs, dont l'écriture de sa nouvelle série à saveur biographique, qui sera prochainement disponible sur Prime Video, Martin a décidé de s'offrir un séjour bien mérité au soleil, où on peut notamment voir l'homme de 54 ans se prélasser sur un voilier ou encore profiter d'une séance de baignade, avec une vue imprenable sur une chute.

Alors que l'hiver revient tout doucement s'emparer de notre quotidien, plusieurs décident de s'extirper pendant quelques jours ou semaines hors du pays, pour faire le plein de vitamines ensoleillées. C'est notamment le cas de l'humoriste et animateur Martin Matte , qui a partagé ce vendredi de sublimes clichés de son périple à l'étranger.

Fidèle à ses habitudes, Martin a ajouté une pointe d'humour à son carrousel de photos, en dévoilant l'image d'un ponton en piteux état. Il mentionne :

« Baignade, beauté, voile....et un quai bâti par quelqu'un qui a mes talent en construction. »

Bien que l'ancien animateur de Martin Matte en direct n'ait pas pris le soin de mentionner son emplacement, certains internautes pensent qu'il s'agit du Costa Rica ou encore de Falls of Baleine à St-Vincent et les Grenadines. Chose certaine, les prises de vues sont magnifiques et font rêver!

Rappelons qu'il y a peu de temps, en plus d'annoncer l'aboutissement de la série qui relatera la vie de son père, Martin a laissé sous-entendre que les téléspectateurs pourraient bien avoir droit à un « Beaux malaises 3.0 ». La nouvelle, qui a de quoi réjouir les plus fidèles de la série, n'a fait qu'ajouter à notre impatience de revoir l'humoriste dans nos télés! Les détails dans cet article.

Enfin, mentionnons qu'au tout début de l'automne, Martin Matte a fait équipe avec une populaire humoriste, dans le cadre d'une nouvelle publicité pour Maxi. Le résultat, qui est à se tordre de rire, cumule plus de 2,5 millions de visionnements sur Facebook. C'est à voir ici.